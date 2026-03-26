Bottoni lascia Patto per il Nord | la rottura con Giberti

Antonio Bottoni ha annunciato la sua uscita dal Patto per il Nord, creando una rottura con il rappresentante locale. Contestualmente, l’ex esponente politico si è unito a un nuovo soggetto chiamato Futuro Nazionale. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nelle alleanze e nelle formazioni politiche della regione. La situazione si sviluppa mentre si attendono ulteriori sviluppi sul fronte locale.

La scena politica locale si sta ridefinendo con l’ingresso di Antonio Bottoni nel nuovo soggetto Futuro Nazionale. L’ex consultore, già passato per Fratelli d’Italia e responsabile dell’Alto Ferrarese in Patto per il Nord, ha scelto di abbandonare la vecchia formazione a causa di una frattura interna con la consigliera Elisabetta Giberti. Il conflitto nasce da una nomina non concordata: Giberti è stata designata come responsabile degli enti locali senza che Bottoni fosse coinvolto nella decisione. Questo episodio ha fatto emergere una linea rossa chiara per il ferrarese, che aveva già segnalato un anno fa la sua indisponibilità a sostenere la sinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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