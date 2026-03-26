Botte fatali al nonno nuove accuse al nipote | Omicidio preterintenzionale

In una vicenda che riguarda un episodio avvenuto un anno fa, il nipote è stato accusato di omicidio preterintenzionale ai danni del nonno, morto dopo aver subito un’aggressione. Le indagini hanno portato a questa nuova imputazione, collegando l’aggressione iniziale alla tragica conclusione successiva. La procura ha formalizzato l’accusa, approfondendo i dettagli dell’evento e le responsabilità del nipote.

Ferrara, 26 marzo 2026 – Quel collegamento tra l’aggressione ai danni di un anziano e il suo decesso, avvenuto un anno più tardi, si è ora trasformato in un’accusa pesante. L’imputato, un 29enne italiano nipote della vittima, dovrà infatti rispondere di omicidio preterintenzionale (reato che punisce chi, con l’intenzione di percuotere o ferire qualcuno, ne causa involontariamente la morte). Nuovo capo d’imputazione aggravato rispetto alle lesioni. Il nuovo capo di imputazione, ‘aggravato’ rispetto alle lesioni in precedenza contestate all’uomo, è stato formalizzato ieri in tribunale davanti al giudice dell’udienza preliminare Marco Peraro. All’origine della modifica delle accuse c’è una consulenza redatta per la procura dal medico legale Lorenzo Marinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte fatali al nonno, nuove accuse al nipote: “Omicidio preterintenzionale” Articoli correlati “Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri”: nuove accuse al poliziotto. Indagati altri 2 colleghiNuove accuse a Carmelo Cinturrino e altri due poliziotti del commissariato di Mecenate indagati. «Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri», le nuove accuse al poliziotto. Indagati altri due agentiAltri due agenti del commissariato di polizia di Mecenate risultano indagati a Milano nell’inchiesta nata con l’arresto dell’assistente capo Carmelo...