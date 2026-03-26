Il giudice sportivo della Figc di Padova ha stabilito una squalifica di un anno per Edoardo Tasca, portiere della squadra Legnaro 84, in seguito a un episodio di violenza avvenuto durante una partita. La decisione riguarda esclusivamente l’aspetto disciplinare e si riferisce a comportamenti ritenuti vietati dal regolamento. La sanzione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul contesto dell’incidente.

Il giudice sportivo della Figc Padova ha deciso: Edoardo Tasca, portiere del Legnaro 84, è stato squalificato per un anno. Il provvedimento arriva in seguito all'incidente avvenuto sugli spalti nel corso della partita di terza categoria di domenica 22 marzo, che vedeva la squadra di Legnaro fronteggiare il team San Giuseppe Abano Terme. Al termine del primo tempo, Tasca ha scavalcato la recinzione ed è salito sulla tribuna, dove ha aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, alcuni tifosi. Uno in particolare ha ricevuto dei pugni al volto. Secondo la società, il portiere avrebbe agito per difendere il padre, rimasto coinvolto in un litigio, anche se «ciò non costituirebbe una giustificazione». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Botte a un tifoso, squalifica di un anno per un giocatore del Legnaro 84

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