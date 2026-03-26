Boscaglia trasformata in base della droga | scoperta choc tra Pianola e Bagno

Nelle vicinanze di un’area boschiva tra Pianola e Bagno, le segnalazioni dei residenti hanno portato alla scoperta di un accampamento clandestino. Durante un sopralluogo, sono stati trovati elementi che indicano un’attività di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La zona è stata sottoposta a controlli da parte delle forze dell’ordine, che hanno individuato alcune strutture temporanee e sostanze sospette.

L'Aquila - Segnalazioni dei residenti portano alla scoperta di un accampamento nel bosco usato per lo spaccio: sequestrate armi e materiale per confezionare droga Un vero e proprio centro di spaccio nascosto tra gli alberi è stato individuato e smantellato dalla Polizia nella zona boschiva tra Pianola e Bagno, nel territorio de L'Aquila. L’operazione, condotta nelle ore serali, ha permesso di portare alla luce una base logistica ben organizzata, utilizzata stabilmente per la vendita di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato avviato a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini, che avevano notato un insolito e continuo via vai di persone dirette verso la pineta. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Boscaglia trasformata in base della droga: scoperta choc tra Pianola e Bagno Articoli correlati Bagno, passeggiata alla scoperta della storiaCamminare, passo dopo passo, andando alla scoperta della storia e delle eccellenze di Bagno di Romagna. “In bagno a vomitare”. Olimpiadi, retroscena choc dall’atleta Azzurro chocC’erano aspettative altissime attorno all’azzurro, atteso protagonista nel programma lungo del pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di...