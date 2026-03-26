Un commento recente di un analista sportivo riguarda le prestazioni di Thuram, sottolineando che le sue attenuanti si stanno riducendo. La discussione si concentra sulla possibilità che il calciatore possa tornare a giocare con un altro attaccante, ipotizzando un ritorno di Lautaro. Si segue con attenzione l’evoluzione della situazione per quanto riguarda la rosa della squadra e le scelte tecniche.

Inter News 24 Borghi su Thuram: «Ha sempre meno attenuanti! Magari torna Lautaro e.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Nel corso dell’ultima puntata del format “Le Foot Toujours”, il celebre telecronista e analista sportivo Stefano Borghi ha offerto una disamina approfondita sulle dinamiche attuali in casa Inter. Al centro del dibattito non solo le prestazioni straripanti dei singoli, ma anche la solidità strutturale del club meneghino, frutto di un lavoro che parte da lontano. Si è parlato in particolare di Marcus Thuram. PAROLE – « Thuram di attenuanti ne ha sempre meno, stagione negativa, lo si sta aspettando da un po’. È sacrificabile? La domanda è complessa, non lo stiamo vedendo da un po’ Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

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