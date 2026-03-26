Bonacorsi e Zanchi saltano il GP di Svizzera | rientro previsto in Sardegna

Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi non parteciperanno al Gran Premio di Svizzera, terza gara del Campionato del Mondo FIM di Motocross, che si svolgerà a Frauenfeld questo fine settimana. La loro assenza è stata annunciata, e il loro rientro è previsto in Sardegna.

Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi non saranno al via del Gran Premio di Svizzera, terza prova del Campionato del Mondo FIM di Motocross, in programma questo fine settimana a Frauenfeld. Per entrambi i piloti italiani, il ritorno in gara è ormai fissato al prossimo appuntamento stagionale in Italia, con il rientro previsto per il Gran Premio di Sardegna. Per Andrea Bonacorsi, il recupero procede verso la fase conclusiva e il ritorno alle competizioni avverrà su un tracciato dal valore speciale. Il pilota bergamasco del Red Bull Ducati Factory MXGP Team ritroverà infatti Riola Sardo il prossimo 12 aprile, in una pista che negli anni gli ha regalato soddisfazioni importanti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bonacorsi e Zanchi saltano il GP di Svizzera: rientro previsto in Sardegna Articoli correlati Leggi anche: Inter news, Bonny e Darmian saltano il Bologna: ecco la data del rientro Juventus, rientro di Vlahovic previsto per UdineLe condizioni di Vlahovic Vlahovic punta al rientro e mette l’Udinese nel mirino per poter dare il proprio contributo alla Juventus in questo finale... Una selezione di notizie su Bonacorsi e Zanchi saltano il GP di... MXGP 2026, niente GP di Svizzera per Andrea Bonacorsi e Ferruccio ZanchiI due italiani saranno costretti a saltare anche il terzo GP della stagione a causa dei rispettivi infortuni. L'articolo MXGP 2026, niente GP di Svizzera per Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi provie ... msn.com MXGP 2026, piove sul bagnato in casa Ducati: Bonacorsi e Zanchi infortunati; rubate le moto al Team BeddiniProbabilmente neanche in un film di Stanlio&Ollio o di Fantozzi sarebbero potute accadere tutte queste sventure una dietro l'altra. L'articolo MXGP 2026, piove sul bagnato in casa Ducati: Bonacors ... msn.com