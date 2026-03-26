Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi non parteciperanno al Gran Premio di Svizzera, terza tappa del Campionato del Mondo FIM di Motocross, che si terrà questo fine settimana a Frauenfeld. I due piloti hanno annunciato la loro assenza e il loro rientro è previsto in Sardegna. La competizione si svolgerà regolarmente senza di loro.

Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi non saranno al via del Gran Premio di Svizzera, terza prova del Campionato del Mondo FIM di Motocross, in programma questo fine settimana a Frauenfeld. Per entrambi i piloti italiani, il ritorno in gara è ormai fissato al prossimo appuntamento stagionale in Italia, con il rientro previsto per il Gran Premio di Sardegna. Per Andrea Bonacorsi, il recupero procede verso la fase conclusiva e il ritorno alle competizioni avverrà su un tracciato dal valore speciale. Il pilota bergamasco del Red Bull Ducati Factory MXGP Team ritroverà infatti Riola Sardo il prossimo 12 aprile, in una pista che negli anni gli ha regalato soddisfazioni importanti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bonacorsi e Zanchi saltano il GP di Svizzera: rientro previsto in Sardegna

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