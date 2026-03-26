A Bolzano, un uomo di 45 anni di origine tunisina è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver occupato senza autorizzazione un appartamento nel quartiere Europa-Novacella. L’abitazione era vuota perché il proprietario si trovava in ospedale al momento dell’occupazione. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento di polizia.

Un cittadino tunisino di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Bolzano per aver occupato abusivamente un appartamento nel quartiere Europa-Novacella mentre il legittimo proprietario era ricoverato in ospedale. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di liberare l’immobile e restituire la proprietà al suo titolare, evidenziando come la collaborazione tra residenti e istituzioni sia fondamentale per la sicurezza urbana. La vicenda si è sviluppata nella giornata precedente, quando i condomini hanno notato movimenti sospetti all’interno dell’abitazione e hanno riferito di minacce ricevute da parte del soggetto che aveva forzato l’accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: 45enne arrestato per occupazione abusiva

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