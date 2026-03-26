Bione ultima commissione prima del voto | i conti spiegati la resa a giorni

Mercoledì sera si è svolta nella sala del consiglio comunale di Palazzo Bovara la seconda e ultima commissione congiunta dedicata al progetto di partenariato pubblico-privato per il centro sportivo Bione. L'incontro ha visto la discussione sui dettagli finanziari e tecnici del progetto, con la presentazione di documenti e chiarimenti da parte dei rappresentanti coinvolti. La prossima fase prevede il voto finale previsto a breve.

Il consulente chiarisce la differenza tra 26 e 35 milioni. Le minoranze non si convincono e alzano il tiro. Il consiglio comunale è convocato per il 30 marzo, petizione a 1.312 firme. Mercoledì sera, nella sala del consiglio comunale di Palazzo Bovara, si è tenuta la seconda e ultima commissione congiunta sul progetto di partenariato pubblico-privato per il centro sportivo Bione. Convocata per rispondere alle domande scritte che i consiglieri avevano inviato dopo il 17 marzo, la seduta è durata circa due ore e mezza con un'aula piena di spettatori — tra cui rappresentanti delle società sportive — e ha visto i consulenti Fabrizio Robbiano e Paola Roullet tentare di sciogliere i nodi irrisolti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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