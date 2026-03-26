bimbo morto medico prima assolto e ora condannato

Un bambino è nato senza vita dopo aver avuto uno sviluppo insufficiente nel grembo materno, arrivando al quinto percentile. In un procedimento legale riguardante questa vicenda, il medico coinvolto era stato inizialmente assolto, ma successivamente condannato. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intervento medico e sull’andamento della causa giudiziaria.

Un feto che cresceva troppo poco, sempre meno. Fino ad arrivare al quinto percentile. Un bambino che non nascerà mai perché quando era venuto alla luce, era ormai deceduto. Una morte risalente, secondo gli accertamenti del medico legale, 18-24 ore prima del parto cesareo. Per la morte del piccolo, un professionista è finito sotto processo. Prima assolto, ora condannato. L’episodio si colloca a cavallo tra il 2018 e il 2019. Secondo la ricostruzione dell’accusa, "dopo aver rilevato un progressivo e ingravescente ritardo della crescita fetale documentato dagli esami ecografici" il medico "nonostante l’esame ecografico dello stesso eseguito... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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