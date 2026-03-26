Bimbi all’opera ’La Danza delle Maschere’

Fino al 31 marzo, nella Sala Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, è in programma lo spettacolo ’La Danza delle Maschere’. La rappresentazione è rivolta principalmente agli studenti con tre recite dedicate alle scuole, mentre altre tre sono aperte al pubblico. Le rappresentazioni si svolgono domani alle 20, sabato alle 17 e domenica alle 15,30.

Fino al 31 marzo nella Sala Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, va in scena ’ La Danza delle maschere ’ con tre recite riservate alle scuole e altrettante aperte al pubblico (domani ore 20, sabato ore 17 e domenica ore 15,30). Lo spettacolo è il momento conclusivo del progetto ’All’Opera. Le scuole al Maggio!’, giunto alla diciannovesima edizione, che quest’anno coinvolgerà in palcoscenico 400 bambini delle scuole primarie di Firenze in veste di attori e coro di voci bianche e alcuni studenti che hanno attivato percorsi di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), tutti in scena a fianco di artisti professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbi all’opera ’La Danza delle Maschere’ Articoli correlati "Puccini’s Opera. Voci di donne": Artemis Danza e la forza delle eroine puccinianeSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Proseguono gli... Carnevale in danza al Municipale con il Gran Galà "Le Maschere"Un programma d’eccezione per festeggiare il Carnevale, con il Gran Galà "Le Maschere" della compagnia Balletto del Sud: al Teatro Municipale,... Filastrocca: Il ballo delle maschere Una selezione di notizie su Bimbi all'opera 'La Danza delle... Argomenti discussi: Bimbi all’opera ’La Danza delle Maschere’; Roma, la mostra Venus apre ai bambini: al via i laboratori creativi della Fondazione Valentino. Ecco come partecipare. Bimbi all’opera ’La Danza delle Maschere’Fino al 31 marzo nella Sala Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, va in scena ’La Danza delle maschere’ con tre recite riservate alle scuole e altrettante aperte al pubblico (domani ore 20, ... lanazione.it