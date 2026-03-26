Una bambina è stata vittima di abusi da parte di un uomo di 70 anni. La madre ha dichiarato di aver creduto che la Madonna di Medjugorje l’avesse baciata, ritenendo che tale fatto le avrebbe conferito poteri di guarigione e miracoli. La vicenda si è svolta a Lecce, dove le autorità stanno indagando sulle accuse rivolte all’uomo.

Oggi gli interrogatori di garanzia della donna e del sedicente guaritore, finiti in carcere due giorni fa con l’accusa di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile LECCE - Diceva di essere stato baciato dalla Madonna di Medjugorje e che per questo aveva il potere di fare miracoli. Su suggerimento di alcuni conoscenti, si era rivolta a lui per disturbi alla pelle, e grazie ai suoi “trattamenti” era guarita. In seguito lo aveva ricontattato sperando di risolvere alcuni gravi problemi di salute della figlia di otto anni. Da lì, su richiesta del sedicente guaritore, l’invio delle foto delle parti intime della piccola. Poi le cose erano degenerate: la donna, oramai succube di quell’uomo, temeva di subire ritorsioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Bimba abusata da un 70enne, la madre: “Baciato dalla Madonna di Medjugorje, credevo la curasse”

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