Alla vigilia della maratona contabile, il governatore aveva disposto che non sarebbero stati accettati emendamenti di maggioranza. Tuttavia, nelle ultime ore si sono verificati ritardi e cambiamenti, portando a uno slittamento delle operazioni di bilancio a stanotte. La situazione ha creato tensione tra i membri del consiglio e ha modificato i piani previsti per questa fase del processo.

VENEZIA - Alla vigilia della maratona contabile, l’ordine di scuderia del governatore Alberto Stefani era stato perentorio: «Niente emendamenti di maggioranza, soltanto ordini del giorno». Solo che i consiglieri del centrodestra hanno provato a presentarne una cinquantina già a corredo del Documento di economia e finanza regionale, ma se li sono visti dichiarare tutti inammissibili sul piano tecnico, sicché è dovuta intervenire la Giunta assorbendo le proposte con un maxi-emendamento piuttosto irrituale nella liturgia di Palazzo Ferro Fini. Per risolvere il pasticcio politico, è stata necessaria una sospensione dei lavori così lunga da indurre il presidente Luca Zaia ad aggiornare la seduta ad oggi pomeriggio, con prosecuzione programmata fino a notte fonda. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bilancio, la maratona parte con un pasticcio. Slitta tutto a stanotte

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