Biglietti Como Inter | quando escono e come acquistarli

Oggi, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 15:00, è iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra Como e Inter. La prima fase di acquisto riguarda i tagliandi disponibili per i tifosi interessati a assistere all'incontro. Le modalità di acquisto e i dettagli sui punti vendita sono stati comunicati ufficialmente dalla società del Como.

Il Como ha comunicato che dalle ore 15:00 di oggi – giovedì 26 marzo 2026 – si è aperta la prima fase di vendita dei biglietti per la sfida contro l’ Inter. Il match, in programma domenica 12 aprile alle 20:45, promette una cornice di pubblico straordinaria al Sinigaglia. Le autorità competenti hanno stabilito rigide linee guida per garantire la sicurezza dell’evento: l’acquisto dei tagliandi per i settori locali è severamente vietato ai residenti nella provincia di Milano. Questa restrizione mira a separare nettamente le tifoserie in un impianto che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto. Settore ospiti: date, prezzi e modalità per i tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Inter Roma biglietti, ecco quando escono e come acquistarli: tutte le fasi di vendita Leggi anche: Inter Bodo/Glimt biglietti: quando escono Tutto quello che riguarda Biglietti Como Inter Temi più discussi: Biglietti Como-Inter: quando escono, prezzi, dove e come comprarli. Tutte le informazioni; Inter-Como | Info biglietti ? - Como 1907; Verso Fiorentina-Inter, l'allenamento dei nerazzurri; Come acquistare i biglietti per la Serie A 2026: prezzi, prossime partite, informazioni sugli stadi e altro ancora. Como-Inter, biglietti del settore ospiti in vendita da venerdì 3 aprileIl Como informa che alle ore 15:00 di giovedì 26 marzo 2026 sarà attiva la prima fase di vendita dei biglietti per Como-Inter, gara valida per la 32ª giornata di Serie A Enilive, in programma domenica ... msn.com Biglietti Como-Inter: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarliLe info sui biglietti di Como-Inter, gara del 32° turno di Serie A: quando escono, prezzi, modalità d'acquisto e dove acquistarli. goal.com