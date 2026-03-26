Biblioteca comunale dal primo aprile aperta con orario continuato

A partire dal primo aprile, la biblioteca comunale sarà aperta senza interruzioni durante tutto il giorno. La decisione è stata presa in risposta alle richieste di studenti e cittadini, che avevano manifestato la necessità di un orario più flessibile. La struttura rimarrà aperta ininterrottamente, offrendo maggiore accessibilità e possibilità di studio e consultazione durante tutto il giorno.

"Dal primo aprile la biblioteca sarà aperta con orario continuato: una scelta che nasce dall’ascolto delle richieste di studenti e cittadini ". Così la sindaca Daniela Ghergo annuncia la novità, convinta che "rendere questi spazi accessibili per tutta la giornata significa rafforzare un servizio pubblico fondamentale per la città". "Un investimento concreto – aggiunge - su un servizio molto utilizzato che permette di rispondere in modo più efficace ai tempi della vita quotidiana, in particolare di chi studia e utilizza la biblioteca con continuità". "Abbiamo lavorato per rendere la biblioteca ancora più fruibile – dichiara l’assessora alla Bellezza Maura Nataloni – ampliando gli orari e migliorando l’accesso a uno spazio che ogni giorno è punto di riferimento per studio, lettura e crescita culturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca comunale, dal primo aprile aperta con orario continuato Articoli correlati La biblioteca comunale amplia l'orario di apertura con accesso continuato, con un investimento di 16mila euroFABRIANO - Dal 1° aprile la biblioteca comunale amplia l’orario di apertura con accesso continuato dalle 9 alle 19, dal martedì al sabato. La biblioteca comunale si allarga. Nuova ala, inaugurazione ad aprileProsegue il percorso di riqualificazione della ex Gimasa, sede del Centro culturale Boncompagno da Signa. Tutto quello che riguarda Biblioteca comunale Temi più discussi: Biblioteca comunale, dal primo aprile aperta con orario continuato; Città di Castellanza : Servizio Civile: ancora due posizioni libere in Comune; Biblioteca Civica: al via i lavori di ristrutturazione per 2,3 milioni di euro; Lauria – Novi Velia, al via il primo tavolo di lavoro. Biblioteca comunale, dal primo aprile aperta con orario continuatoLa sindaca Ghergo: Si rafforza un servizio pubblico dopo le richieste arrivate da studenti e cittadini. msn.com Noci, Alla Biblioteca Comunale il primo appuntamento di Noci: Radici di Cultura, Germogli di LetturaComune di Noci, il 28 marzo prende il via il progetto Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura Il Comune di Noci, in collaborazione con la ... affaritaliani.it Dal doposcuola al corso di inglese, tutte le attività della biblioteca comunale - x.com "Caccia alle storie di Pasqua": la Biblioteca Comunale di Sestu organizza un incontro gratuito di letture e attività dedicato a bambini e bambine dai 4 anni in su. 30 marzo 2026 alle ore 17:00 Biblioteca Comunale “Ranieri Ugo” - via Roma n. 35 Per pren - facebook.com facebook