Bergamo spinge l’Italia sulla strada per i Mondiali

Questa sera alle 20:45, lo stadio ospita la partita tra la nazionale italiana e l’Irlanda del Nord, trasmessa in diretta su Rai1. La squadra di casa cerca di ottenere un risultato che le permetta di accedere alla finale prevista per il 31, contro una delle due nazionali, Bosnia o Galles. La sfida rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso i Mondiali.

CALCIO. Allo stadio (ore 20,45, diretta Rai1) gli azzurri affrontano l’Irlanda del Nord. C’è in palio la finale del 31 con Bosnia o Galles. Per Gattuso un solo dubbio: Politano o Palestra. Più che il presente, fa paura il passato. L’Italia che questa sera - 26 marzo - allo stadio di Bergamo affronta l’Irlanda del Nord nelle semifinali dei playoff di qualificazione ai Mondiali (ore 20, 45, diretta tv su Rai1) al di là dell’effettiva forza degli avversari deve fare i conti con i fantasmi delle ultime due eliminazioni premature del 2018 (con la Svezia) e del 2022 (con la Macedonia del Nord). Ma anche gli avversari odierni evocano brutti... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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