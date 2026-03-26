Benzina lo sconto di 25 centesimi è durato solo una settimana?

Il 18 marzo il Governo ha approvato un decreto che prevede uno sconto di 25 centesimi al litro sulla benzina. Tuttavia, questa misura è durata soltanto una settimana, suscitando domande sulla sua continuità e applicazione nel tempo. La decisione ha coinvolto diverse stazioni di servizio, che hanno applicato lo sconto per un breve periodo prima di sospenderlo.

Il Governo Meloni ha varato il decreto carburanti il 18 marzo promettendo uno sconto di 25 centesimi al litro. Una settimana dopo, quel risparmio è già quasi scomparso dalla pompa. Il prezzo del gasolio, nel frattempo, ha superato di nuovo i 2 euro al litro. Quanto costava prima e quanto costa oggi. Prima del decreto, il 18 marzo, la benzina self-service aveva raggiunto 1,867 €litro a livello nazionale, con punte oltre 1,90 €litro in alcune regioni. Il gasolio self era a 2,103 €litro, il livello più alto degli ultimi anni. Con il taglio delle accise il prezzo è sceso: 23 marzo — benzina a 1,72 €litro, gasolio a 1,985 €litro. 24 marzo — benzina a 1,74 €litro, gasolio a 2,02 €litro. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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