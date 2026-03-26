Nella giornata di mercoledì 25 marzo, due distributori di carburante con marchio Ewa sono stati sottoposti a sequestro nel centro di Salò, portando alla sospensione delle loro attività. Le pompe di benzina sono state sigillate e l’attività commerciale si è fermata. L’intervento si è verificato in un’area centrale della città, coinvolgendo le autorità che hanno disposto i provvedimenti.

Sigilli alle pompe di benzina e attività bloccata nel cuore di Salò, dove nella giornata di mercoledì 25 marzo due distributori di carburante, entrambi a marchio Ewa, hanno cessato l'attività. Si tratta dell’impianto di piazza San Bernardino e di quello in via Pietro da Salò, nel quartiere delle Rive, entrambi finiti nel mirino dei controlli delle autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale insieme ai militari della Guardia di Finanza di Salò, che hanno apposto i sigilli per impedire la prosecuzione dell’attività. Il provvedimento è arrivato al termine di un iter amministrativo preciso: gli uffici comunali hanno disposto la decadenza immediata delle autorizzazioni, accompagnata dal divieto di continuare a operare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Benzina e frode al fisco: sotto sequestro due stazioni di rifornimento

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