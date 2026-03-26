A Benevento è stata avvistata una Renault 4 con una scritta sul parabrezza che recita “Aldo a bordo”. L’auto è stata fotografata da alcuni passanti e si sono susseguite diverse interpretazioni sulla sua presenza. La macchina, vecchia e insolita, ha attirato l’attenzione di chi ha notato l’automobile in via pubblica. La vicenda è finita sui social, alimentando discussioni tra i cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Ci sono immagini che, anche a distanza di decenni, non smettono di evocare qualcosa di preciso, quasi viscerale. Non sono solo oggetti, non sono solo dettagli: diventano simboli. Ed è quello che è accaduto, in queste ore, nel centro di Benevento, dove è comparsa una vecchia Renault 4 rossa parcheggiata lungo una strada qualunque, tra palazzi e marciapiedi della quotidianità. Una scena apparentemente innocua, se non fosse per quel dettaglio che ha catturato l’attenzione di chiunque vi sia passato accanto: sul lunotto posteriore, appesa, una piccola maglietta con una scritta semplice, quasi infantile, “ALDO A BORDO”. Un messaggio che, preso da solo, potrebbe non significare nulla di più del nome di un bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, spunta una Renault 4 con “Aldo a bordo”: memoria o inquietante nostalgia del passato?

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