Bellare la parola magica per essere felici

È stata pubblicata una nuova parola che invita a cercare il lato positivo nelle situazioni di ogni giorno. Il termine, nato come neologismo, deriva da “bello” e si coniuga con uno stile simile a quello di verbi come “amare” e “sperare”. Indica l’atto di individuare il bello nelle cose, anche quando non è immediatamente visibile o evidente.