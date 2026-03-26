Bellare la parola magica per essere felici
È stata pubblicata una nuova parola che invita a cercare il lato positivo nelle situazioni di ogni giorno. Il termine, nato come neologismo, deriva da “bello” e si coniuga con uno stile simile a quello di verbi come “amare” e “sperare”. Indica l’atto di individuare il bello nelle cose, anche quando non è immediatamente visibile o evidente.
Bellare bel·là·re v. intr. neologismo; da “bello”, sul modello di “amare”, “sperare”. Imparare a cercare il bello nelle cose, negli eventi e nelle persone, anche quando esso non appare immediato o evidente. Soffermarsi con consapevolezza su ciò che suscita armonia, stupore o gratitudine. “Bellare” è stato scoperto dall’educatrice Anna Polgatti; questa espressione è stata usata nel suo podcast #100cosebelle. In ogni puntata era prevista la scelta di 10 parole e, per ciascuna, 10 cose belle. Inoltre, si collega al gioco della felicità di Pollyanna. Questo vocabolo è arrivato a Belgioioso grazie alla nostra maestra. Un lunedì del mese di novembre ci ha chiesto di scrivere una cosa bella accaduta nel nostro weekend. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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