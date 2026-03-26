Un articolo pubblicato oggi su “Repubblica” riporta una lettera inviata al direttore dell’edizione napoletana da uno dei partecipanti ai festeggiamenti. La missiva descrive come alcuni presenti abbiano interpretato i cori e le espressioni di gioia come un momento di liberazione, con pianti e abbracci. La vicenda riguarda un evento in cui sono state intonate canzoni e slogan di carattere politico.

In una lettera al direttore dell’edizione napoletana di “ Repubblica “, oggi, uno dei “festaioli” del No, un giudice che nel giorno della vittoria del No in Procura si sono scatenati in coretti, danze, brindisi e slogan anti-Meloni, spiega i motivi, che lui considera fondati, di quella esplosione così poco composta, “terza” e imparziale, documentata da video che hanno creato non poco imbarazzo. Antonello Ardituro, sostituto procuratore nella Direzione nazionale antimafia, ha ammesso che forse non sarebbe stato il caso di lasciarsi andare, ma invita i cittadini, anche quel quasi 47% di italiani che hanno votato Sì, a comprendere quel clima di euforia dei magistrati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bella Ciao e cori anti-Meloni, la strana tesi del pm del No: “Capiteci, era una liberazione: pianti e abbracci…”

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DIEGO FUSARO: Magistrati che cantano Bella ciao... __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

Che poi i magistrati napoletani del No hanno cantato “Bella ciao”, mica “Cornutone” degli Squallor, dov’è lo scandalo #bellaciao #ReferendumGiustiziaSì #No #magistrati x.com