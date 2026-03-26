Tre conduttori di una radio belga hanno danneggiato statue cristiane nella “Sala della rabbia” a gennaio, sostenendo che non avrebbero fatto lo stesso con immagini di religioni diverse. I tre hanno filmato le azioni, attirando l’attenzione sui social media, senza specificare se siano stati denunciati o se siano state avviate indagini ufficiali. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna e discussioni sulla libertà di espressione.

Tre conduttori radiofonici di Studio Brussels, Sam De Bruyn, Eva De Roo e Dries Lenaerts, hanno distrutto le statue cristiane nella “Sala della rabbia” lo scorso gennaio, per poi affermare che non avrebbero fatto lo stesso con quelle musulmane. Uno di loro ha dato spiegazioni assurde al giornalista cattolico Colm Flynn alla conferenza Radiodays Europe a Riga, in Lettonia: «Penso che potrebbe offendere le persone, ma in Belgio non siamo molto religiosi. Sarei stato più attento in un altro Paese, ma da noi non è un grosso problema». Non ha capito che chiunque lo veda, specialmente se portatore di fede cristiana, può rimanere colpito e offeso dal gesto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Belgio, conduttori radio spaccano statue cristiane per “divertimento”, ma non lo farebbero con quelle islamiche (video)

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