Basilica gremita per il Requiem di Mozart | il Conservatorio incanta

La Basilica di Sant’Antonino ha registrato una grande affluenza di pubblico mercoledì 25 marzo, con posti a sedere occupati e molti spettatori in piedi lungo le navate. La serata è stata dedicata a un concerto del Conservatorio Nicolini, che ha eseguito il Requiem di Mozart, attirando appassionati e cittadini interessati all’evento musicale.

Sul palco oltre 150 musicisti tra coro e, in gran parte studenti dell’istituzione piacentina affiancati dai loro docenti Un evento atteso e straordinariamente partecipato, aperto dagli interventi istituzionali del presidente del Conservatorio Massimo Trespidi, del direttore Roberto Solci e del vicario generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio don Giuseppe Basini, che hanno sottolineato il valore culturale e spirituale dell’iniziativa, nonché il ruolo centrale della formazione musicale per il territorio. «Il Requiem si configura come un’occasione di riflessione profonda e di raccoglimento interiore: attraverso la musica siamo guidati a esplorare, comprendere e dare voce ai sentimenti che rendono inquieto l’animo umano» ha sottolineato Trespidi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Basilica gremita per il Requiem di Mozart: il Conservatorio incanta Articoli correlati Leggi anche: Il Requiem di Mozart nella Basilica di San Pietro Leggi anche: Il Requiem di Mozart in Cattedrale per i 270 anni dalla nascita del compositore Aggiornamenti e notizie su Basilica gremita per il Requiem di... Il Requiem di Mozart nella Basilica di San PietroIl Requiem K. 626 di Wolfgang Amadeus Mozart – lavoro per un misterioso committente rimasto anonimo e completato postumo ... msn.com Il concerto della Domenica delle Palme nella basilica di San Tommaso a OrtonaTorna come da tradizione domenica 29 marzo il concerto della Domenica delle Palme, nella basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona. Protagonista sarà La corale Novantanove dell'Aquila, il coro delle ... chietitoday.it