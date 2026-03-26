bari sequestrato un rettilario illegale

A Sannicandro di Bari è stato sequestrato un rettilario illegale che ospitava due anaconda verdi, ciascuna pesante circa 60 chili e lunghe circa cinque metri. I rettili erano tenuti dietro una finta parete all’interno di una palazzina, senza autorizzazioni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro degli animali e alla chiusura dell’area.

Rettili pericolosi, come due anaconda verdi da 60 chili ciascuna e lunghe cinque metri, stipate dietro una finta parete di una palazzina di Sannicandro di Bari, nel Barese. Un pericoloso caimano dagli occhiali, sistemato in un congelatore trasformato in una sorta di acquario e messo non lontano dalle anaconde assieme a quattro boa constrictor capaci di stritolare. È quanto scoperto dai forestali nell'ambito delle attività di controllo del territorio. Gli animali sono di un soggetto con diversi precedenti penali che risulta irreperibile e che deve rispondere di detenzione illegale di fauna esotica: con ogni probabilità, si tratta di un collezionista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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