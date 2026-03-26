Bari scoperto rettilario illegale con caimano anaconda e boa pericolosi

A Sannicandro di Bari è stato scoperto un rettilario illegale che ospitava diversi rettili di grandi dimensioni, tra cui due anaconda verdi da circa 60 chili e lunghe cinque metri, oltre a un caimano e un boa. Gli animali erano rinchiusi dietro una parete finta all’interno di una palazzina. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli esemplari e avviato le indagini per verificare la provenienza e le condizioni di detenzione.

Rettili pericolosi, come due anaconda verdi da 60 chili ciascuna e lunghe cinque metri, stipate dietro una finta parete di una palazzina di Sannicandro di Bari, nel Barese. Un pericoloso caimano dagli occhiali, sistemato in un congelatore trasformato in una sorta di acquario e messo non lontano dalle anaconde assieme a quattro boa constrictor capaci di stritolare. È quanto scoperto dai forestali nell’ambito delle attività di controllo del territorio. Servizio di Luigi Ferraiuolo RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Bari, scoperto rettilario illegale con caimano, anaconda e boa pericolosi Articoli correlati Sannicandro di Bari: scoperti in un palazzo rettili pericolosi tra cui anaconda di cinque metri e caimano Carabinieri forestaliDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Diverse anaconda lunghe cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale... Un’anaconda di 5 metri e un caimano dietro la finta parete: il blitz nel rettilario clandestino a SannicandroIncredibile scoperta dei carabinieri forestali: gli animali erano occultati in uno spazio nascosto da una finta parete. Bari, scoperto rettilario illegale con caimano, anaconda e boa pericolosi Altri aggiornamenti su Bari scoperto rettilario illegale con... Sannicandro di Bari, scoperto rettilario clandestino con anaconda e caimanoScoperta shock nel Barese, dove i Carabinieri del Nucleo CITES di Bari, con il supporto del Nucleo Parco di Altamura, hanno individuato un rettilario clandestino nascosto in un seminterrato dietro una ... trmtv.it Rettilario clandestino a Sannicandro di Bari: boa, pitoni e un caimano dietro una pareteUn rettilario clandestino a Sannicandro di Bari è stato scoperto dai carabinieri del nucleo Cites in una palazzina del centro abitato. Gli animali esotici e pericolosi si trovavano dietro una parete f ... pugliapress.org