La Pro Loco di Capanne di Verghereto ha segnalato lo stato precario delle strade che collegano Balze e Capanne. Secondo quanto riferito, le strade risultano in condizioni molto deteriorate, creando difficoltà di transito tra le varie località. La segnalazione è stata fatta per evidenziare la mancanza di collegamenti diretti tra le zone interessate.

Sos da parte della Pro Loco di Capanne di Verghereto sullo stato "pietoso" delle strade del territorio di Capanne, Balze e dintorni. Lo denuncia il presidente della Pro Loco di Capanne, Alvaro Caminati, in una lunga e dettagliata lettera inviata al sindaco di Verghereto e alla Provincia di Forlì-Cesena, nella quale così esordisce: "Perdura la chiusura totale della strada che unisce Capanne a Balze e viceversa. Questo inverno è risultato quasi impossibile il collegamento fra i due paesi passando per il valico del Fumaiolo, o dalla Biancarda per Verghereto, per la neve e il ghiaccio oltre ad un aumento assai notevole del percorso, per lo stato pietoso delle strade, al limite dell’impraticabilità per le frane e per il manto stradale ridotto per le buche a una gruviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Balze e Capanne non collegate"

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