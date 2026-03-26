Balzarini spiazza i tifosi Juve | Quel parametro zero è da prendere subito!

Un commento sorprendente da parte di un analista sportivo ha attirato l'attenzione dei tifosi della Juventus. L’esperto ha suggerito l’acquisto immediato di un calciatore con un contratto in scadenza a parametro zero, ritenendolo un’operazione vantaggiosa per la società. La notizia ha generato discussioni tra gli appassionati, che si sono confrontati sulle strategie di mercato della squadra.

. Il pensiero del noto giornalista vicino ai bianconeri. Le voci di mercato attorno alla Juventus si moltiplicano, accendendo i riflettori sul centrocampo. Al centro delle indiscrezioni c’è Lorenzo Pellegrini, il cui profilo interessa fortemente la dirigenza. A fare il punto è intervenuto Gianni Balzarini. Il giornalista ha analizzato la situazione legata alla Roma, evidenziando i molteplici vantaggi di questa potenziale operazione a parametro zero. Ecco le sue parole. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata SU PELLEGRINI – «Sempre dalla Roma stanno riemergendo le voci su Lorenzo Pellegrini che lo so che fa un po’ storcere il naso a qualcuno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da prendere subito!» Articoli correlati Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estatedi Redazione JuventusNews24Casemiro Juve, i bianconeri pensano al brasiliano per rinforzare il centrocampo. Calciomercato Juve, Balzarini non ha dubbi: ai bianconeri serve un rinforzo in quel ruolo. Il consiglio a Comollidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Balzarini sul suo canale YouTube sottolinea la necessità dei bianconeri di prendere un attaccante a...