Gli azzurri si preparano a sfidare l’Irlanda del Nord in una partita decisiva per accedere alla finale del Mondiale. Per ottenere il passaggio del turno, la squadra dovrà dimostrare pazienza e determinazione, puntando a conquistare il risultato necessario senza errori. La sfida si svolge in un momento in cui la qualificazione dipende da un risultato positivo, in vista dell’attesa finale contro Galles o Bosnia.

Un po’ d’invidia è inevitabile verso Francia e Brasile che si sfidano stasera in una delle vecchie, care e ormai rarissime amichevoli di lusso con la testa oltreoceano. Noi no. Noi ancora dobbiamo conquistare un Mondiale che ci ha regalato notti meravigliose e ricordi indelebili, ma da un po’ ci respinge con sdegno. In altri tempi quella con l’Irlanda del Nord sarebbe stata una partita "per prepararsi al Mondiale". Tutto è cambiato: contro i nordirlandesi, assenti dal 1986, e non certo una potenza soprattutto lontani da Belfast, ci giochiamo mezza America perché poi, superando questa prima finale, ce ne sarebbe un’altra. A questo punto alibi (la Norvegia), colpe, ct e predestinazione non hanno più importanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Azzurri, avanti senza paura. Per prendersi mezzo Mondiale serve un'Italia operaia e paziente

Articoli correlati

LIVE Italia-USA, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri senza paura contro i favoritiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita dell’Italia al...

Pegognaga, colpita all’occhio da un solvente: paura per un’operaia 48ennePegognaga (Mantova), 5 marzo 2026 – Grande paura per un’operaia dell’azienda “Effe effe multisolventi”, che oggi alle ore 12,30 è stata coinvolta in...

Tutti gli aggiornamenti su Azzurri avanti senza paura Per...

Temi più discussi: Azzurri, avanti senza paura. Per prendersi mezzo Mondiale serve un'Italia operaia e paziente; Mondiali: Dosso 7.07, Doualla senza paura; Irlanda del Nord, Kelly: Italia favorita, ma sarebbe bello andare ai Mondiali; Irlanda del Nord, il ct O'Neill: Noi senza paura, l'Italia non ha più Totti e Del Piero.

Azzurri, avanti senza paura. Per prendersi mezzo Mondiale serve un'Italia operaia e pazienteContro l’Irlanda del Nord per conquistare un posto nella finale contro Galles o Bosnia. Siamo più forti ma non bisogna avere fretta e lasciarsi prendere dall'ansia se non arriva subito il gol ... gazzetta.it

Mondiali batterie: Dosso 7.07, Doualla senza pauraZaynab tra le protagoniste delle batterie dei 60, la sedicenne Kelly supera il turno con 7.27 al debutto. Simonelli avanti nei 60hs (7.65), Coiro sfiora il record italiano degli 800 con 1:59.33 La pot ... fidal.it

In attesa dell'Italia: un altro pezzo degli azzurri sul tetto del mondo nel 2006 sarà presente in Stati Uniti, Canada e Messico https://mdst.it/3NrdOFL #SportMediaset - facebook.com facebook

Il viaggio degli #Azzurri e la rifinitura a Bergamo Domani #ItaliaIrlandadelNord vivoazzurrotv.it/videos/detail/… #Nazionale #VivoAzzurro x.com