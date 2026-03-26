Avis e Confcommercio alleanza per il dono e la responsabilità sociale

Sabato 28 marzo alle 14 si terrà presso la sede di Confcommercio la 71ª Assemblea provinciale dei soci di Avis Piacenza. L’evento rappresenta un appuntamento importante per la vita associativa e per il territorio, coinvolgendo rappresentanti delle due organizzazioni in una riunione che si concentrerà sulle attività e sulle iniziative future. La convocazione è rivolta ai soci e agli operatori del settore.

Sarà un momento centrale per la vita associativa e per il territorio la 71ª Assemblea provinciale dei soci di Avis Provinciale Piacenza, in programma sabato 28 marzo presso la sede di Confcommercio alle 14.30. Un appuntamento che riunirà presidenti e delegati delle sezioni comunali per fare il punto sulle attività svolte, condividere le sfide future e rafforzare il ruolo dell’associazione nel sistema sanitario e nella comunità locale. Un momento di confronto, ma anche di visione, che quest’anno si sviluppa attorno al tema “L’etica scelta di vita – il dono è responsabilità”, a sottolineare il valore del gesto volontario come scelta consapevole e impegno verso gli altri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Avis e Confcommercio, alleanza per il dono e la responsabilità sociale Articoli correlati A Cesena alleanza fra Avis e Confcommercio per promuovere la cultura della donazione del sangueA questa iniziativa seguirà, nelle prossime settimane, un nuovo appuntamento che vedrà lo staff di Avis tornare alla sede di Confcommercio con...