Due persone sono state arrestate con l’accusa di aver rubato circa 20 milioni di euro a un’attrice nota a livello internazionale. Le indagini hanno portato alla scoperta del denaro trafugato, che si trovava in un luogo inatteso in Italia, tra la Svizzera e la Toscana. Le autorità hanno eseguito le operazioni di polizia che hanno portato all’arresto degli imputati.

Dalla Svizzera alla Toscana, seguendo la scia di quasi 20 milioni di euro sottratti a una delle icone più celebri del cinema internazionale. La Guardia di Finanza ha sequestrato Palazzo al Bosco, prestigioso spazio dedicato alla cultura contemporanea sulle colline di San Casciano Val di Pesa, nell’ambito di un’indagine su una complessa operazione di riciclaggio ai danni di Ursula Andress. L’attrice svizzera, che ha compiuto 90 anni nel 2024, è passata alla storia come la prima Bond Girl del cinema, immortalata nel leggendario bikini bianco in “Agente 007 – Licenza di uccidere”” del 1962, accanto a Sean Connery. Oggi si ritrova vittima di una sistematica sottrazione di risorse finanziarie che ha progressivamente eroso il suo patrimonio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Avevano rubato 20 milioni di euro a Ursula Andress: erano finiti in un posto insospettabile (in Italia)

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