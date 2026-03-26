Un automobilista è stato ricoverato in ospedale dopo che un albero è caduto sulla sua vettura, mentre stava parcheggiando. L'incidente si è verificato questa mattina nel corso di un’ondata di maltempo che ha interessato la zona di Ravenna, causando disagi alla viabilità, danni alle automobili e traumi per le persone coinvolte. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Non solo disagi alla viabilità e danni alle automobili, ma anche traumi veri e propri. Un'automobilista è finito in ospedale questa mattina dopo che la sua auto è stata colpita in pieno da un albero caduto nel corso dell'emergenza maltempo che da questa notte si sta abbattendo sul Ravennate. Tutto è avvenuto in via Trieste, all'altezza del civico 34, intorno alle 9.30. Secondo una prima ricostruzione l'automobilista, un uomo, aveva appena parcheggiato in uno stallo a lato della strada, quando un grande albero è caduto sul suo veicolo, una Renault Twingo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Aveva appena parcheggiato quando un albero gli è piombato addosso: automobilista in ospedale

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