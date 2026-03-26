Avellino spreca Di Carlo duro | Errori grossolani partita persa lì

Avellino ha raccolto una sconfitta significativa in una partita caratterizzata da errori evidenti e decisioni sbagliate. L’allenatore ha commentato con durezza gli sbagli commessi dalla squadra, attribuendo la sconfitta a errori grossolani che si sono verificati in momenti cruciali. La squadra si è trovata in difficoltà e ha concluso la partita con un risultato negativo, senza riuscire a invertire la tendenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è il volto della resa, ma quello del rammarico profondo. Gennaro Di Carlo, tecnico dell’ Unicusano Avellino Basket, si presenta in sala stampa dopo il ko contro l’ Unieuro Forlì con un’analisi che non lascia spazio a interpretazioni: la partita si è persa nei dettagli offensivi e in una gestione dei possessi che ha tradito i lupi nel momento del bisogno. Nonostante il punteggio punisca Avellino, Di Carlo rivendica l’identità combattiva dei suoi. Per lunghi tratti, la pressione sulla linea di passaggio e gli “ show ” difensivi hanno mandato in tilt l’attacco romagnolo. Eppure, il castello costruito nella propria metà campo è crollato sotto il peso degli errori dall’altra parte del parquet. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino spreca, Di Carlo duro: “Errori grossolani, partita persa lì” Articoli correlati Sammarco amaro dopo Sassuolo Verona: «Fatti errori individuali grossolani, c’è un aspetto che mi preoccupa»Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante... Svincolo del Bione, un cittadino scrive al Comune: "Cinque errori grossolani nella progettazione, si può ancora intervenire"Dopo un mese abbondante di utilizzo, sembrano evidenti alcuni errori grossolani nella progettazione del nuovo svincolo del Bione.