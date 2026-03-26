A novembre 2024, una coppia di Avellino è stata prosciolta dall'accusa di molestie. L’indagine si basava su una serie di messaggi scambiati su WhatsApp, segnalati in una denuncia. Il procedimento penale si è concluso prima di avviarsi, dopo che si è deciso di archiviare il caso.

Il giudice ha chiuso il caso prima del dibattimento. Le chat WhatsApp mostravano uno scambio tra le parti, non una condotta unilaterale Novembre 2024. Una serie di messaggi su WhatsApp. Una denuncia. Un procedimento penale che si chiude ancora prima di aprirsi davvero. Il Tribunale di Avellino ha prosciolto una coppia napoletana dall'accusa di molestie nei confronti di un uomo della provincia irpina. La decisione è arrivata in sede predibattimentale: il giudice monocratico ha esaminato il decreto di citazione a giudizio firmato dalla Procura e ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per andare avanti. I fatti, nella loro essenzialità, sono questi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Avellino, coppia prosciolta dall'accusa di molestie: i messaggi erano reciproci

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