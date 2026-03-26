Avellino agente finanziario a processo per truffa

Un agente finanziario è stato portato in tribunale con l’accusa di aver truffato un cliente. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe stretto un contratto di prestito con un tasso di interesse concordato, ma sul documento risultavano firme false e un tasso diverso da quello pattuito. La vicenda si è verificata ad Avellino, dove si sta svolgendo il procedimento giudiziario.

Il 47enne avrebbe modificato le condizioni concordate con il cliente, applicando un interesse più alto e sostituendone la firma Un prestito. Un tasso concordato. E poi, sul contratto, un tasso diverso. Con firme che non erano quelle del cliente. Un agente finanziario di quarantasette anni, che lavorava per una banca, è stato citato a giudizio dal Tribunale di Avellino con le accuse di truffa e sostituzione di persona. Il decreto è stato firmato dal pubblico ministero Cecilia De Angelis. L'udienza predibattimentale è fissata per il primo luglio davanti al giudice monocratico. La vicenda comincia con una denuncia. La vittima — assistita dall'avvocato Carmine Ruggiero — ha raccontato di aver concordato con l'agente le condizioni di un finanziamento tramite cessione del quinto: un tasso preciso, rate definite. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, agente finanziario a processo per truffa Articoli correlati Auto di lusso, truffa e processo ad Avellino: prosciolto 44enne pluripregiudicatoAVELLINO – Si è concluso con una sentenza di non doversi procedere il procedimento giudiziario che vedeva coinvolto un 44enne di Mercogliano, difeso... Leggi anche: Truffa su conto SumUp, l’Arbitro Bancario Finanziario: è l’intermediario a dover provare la corretta autenticazione Contenuti utili per approfondire Avellino agente finanziario a processo... Firme false sul contratto e tasso aumentato: indagato per truffa e sostituzione di personaAVELLINO- Firme false sotto un contratto di cessione del quinto per un prestito con un tasso superiore a quello pattuito con il cliente. Per questo motivo un quarantasettenne agente finanziario di una ... irpinianews.it Avellino oltre l’emergenza finanziaria: le riflessioni dell’ex assessore CuzzolaIl Comune di Avellino non è più sull’orlo del dissesto finanziario. A sottolinearlo è l’ex assessore al Bilancio, Domenico Cuzzola, che ripercorre il percorso intrapreso negli ultimi anni per riportar ... irpiniaoggi.it