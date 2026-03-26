Autisti Asl | Straordinari non pagati e inquadramenti irregolari | protesta sotto la Direzione

Gli autisti dell'Asl di Brindisi hanno organizzato una protesta davanti alla Direzione dell'ente, lamentando il mancato pagamento degli straordinari e la discrepanza tra gli inquadramenti professionali e le mansioni svolte. La Uil Fpl ha proclamato un'assemblea di protesta in risposta a queste questioni. La mobilitazione si è concentrata sui problemi relativi alle condizioni di lavoro e alle retribuzioni.

Assemblea indetta per la giornata di venerdì dalla Uil Fpl sotto le finestre della dirigenza sanitaria. Il sindacato: "Gestione del personale insostenibile" BRINDISI - Straordinari non retribuiti e inquadramenti professionali non corrispondenti alle mansioni svolte: sono questi i nodi cruciali che hanno portato alla mobilitazione degli autisti dell'Asl di Brindisi, spingendo la Uil Fpl a proclamare un'assemblea di protesta. Il segretario generale, Gianluca Facecchia, ha quindi annunciato l'assemblea retribuita prevista per venerdì 27 marzo, dalle 10:00 alle 13:00, convocata sotto le finestre della direzione generale in via Napoli 8. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Autisti Asl: "Straordinari non pagati e inquadramenti irregolari: protesta sotto la Direzione" Articoli correlati Straordinari non pagati ad infermieri turnisti, ospedale condannatoLa sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta da Annalisa Di Paolantonio, si è pronunciata sul ricorso presentato dall'Azienda Ospedaliera... Scoppio, torna la protesta: "Stipendi pagati in ritardo"Ancora ritardi nel pagamento degli stipendi per gli autisti e gli assistenti della Scoppio, la compagnia che si occupa del trasporto scolastico sul... Una selezione di notizie su Autisti Asl Straordinari non pagati e... A Brindisi mancano autisti di ambulanze perché destinati agli uffici: la Asl apre un dossierBRINDISI – Assunti per guidare ambulanze e navette aziendali anche senza patentino e poi destinati agli ffici o impiegati come uscieri: è quanto denuncia la Cisl funzione pubblica a proposito della ... bari.repubblica.it Riparte il concorso Asl Napoli 1 per assumere autisti, in 5mila per 30 posti: era stato sospeso dopo la prima provaRiparte il concorso dell’Asl Napoli 1 per assumere 30 autisti a tempo indeterminato: era stato sospeso dopo le dimissioni di 5 componenti su 6 della commissione, dopo la prima prova. Leggi le notizie ... fanpage.it