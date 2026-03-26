Un autista di autobus a Roma ha deciso di dedicare un momento di sosta a un tributo musicale, suonando la tromba mentre il mezzo era fermo. Il suo gesto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e ha generato una breve diffusione sui social media. Nessun coinvolgimento di altre persone o eventi legati alla scena, solo un’azione spontanea dell’autista.

Un autista di autobus a Roma ha trasformato un momento di sosta in un tributo musicale improvvisato, suonando la tromba mentre il veicolo era fermo. L’evento si è verificato il 26 marzo 2026, nel contesto del lutto nazionale per la scomparsa di Gino Paoli avvenuta due giorni prima. L’iniziativa spontanea dell’autista ha generato una reazione immediata da parte dei passanti, che hanno registrato l’episodio con i propri dispositivi mobili. La diffusione del video sui social network ha innescato una cascata di commenti positivi, trasformando un gesto individuale in un simbolo collettivo di resilienza e bellezza. Il Suono come Monumento Vivente. La notizia della morte di Gino Paoli, diffusasi il 24 marzo 2026, ha immediatamente occupato lo spazio mediatico, sostituendo ogni altra cronaca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autista suona tromba: tributo virale a Gino Paoli

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