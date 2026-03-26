Un autista di autobus in sosta ha suonato la canzone “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli. La morte del cantautore ha suscitato reazioni di cordoglio tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, così come tra chi ha ascoltato le sue melodie, considerate parte del patrimonio musicale di una generazione ormai scomparsa.

La morte di Gino Paoli, uno degli ultimi grandi cantautori di una generazione che sta scomparendo, ha colpito il cuore di tutti: chi di quell’epoca ha fatto parte e chi ha amato le sue canzoni di riflesso, perché “figli” dei protagonisti di quella generazione. Il 24 marzo, non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, i media non hanno parlato d’altro, tra vecchie interviste e omaggi commoventi. E sui social, tanti colleghi e amici lo hanno ricordato con parole piene di affetto. Giorgia lo ha omaggiato sul palco, cantando Il cielo in una stanza proprio nel giorno della sua morte. Ma non solo vip e colleghi famosi: anche la gente comune ha riempito le proprie bacheche di tributi, e qualcuno nel suo piccolo, ha voluto comunque omaggiarlo nel modo migliore, attraverso la sua musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Autista di bus in sosta suona “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli

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