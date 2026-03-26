A Cospaia si sta sviluppando un progetto che coinvolge un orto, richiamando le pratiche agricole delle civiltà antiche come quella degli Egizi, in cui la coltivazione della terra rappresentava un’attività essenziale per la sopravvivenza delle comunità. L’iniziativa si inserisce in un contesto che combina elementi storici e contemporanei, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra uomo e terra.

L’orto accompagna la storia dell’uomo fin dall’antichità. Abbiamo studiato che già nelle civiltà antiche, come quella degli Egizi, coltivare la terra era fondamentale per il sostentamento delle comunità. Anche nel nostro piccolo comune, fin a non molti anni fa, ogni casa aveva il suo orto: un piccolo tesoro fatto di stagioni, pazienza, attesa e saperi tramandati nel tempo. L’orto della scuola di Cospaia è diventato per noi un ponte tra passato e presente, tra tradizioni e innovazione. Qui i saperi antichi si intrecciano con il nostro percorso di crescita, trasformandoci in “piccoli contadini” curiosi e responsabili. È un progetto che ci accompagna fin dalla prima e che, nel tempo, si è trasformato in un vero laboratorio a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aula verde tra passato e futuro. A Cospaia l’orto cresce con noi

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