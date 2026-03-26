Atterraggio di emergenza parabrezza crepato ma nessun pericolo al volo

Un volo che partiva da una località non specificata è stato costretto a un atterraggio di emergenza ieri sera all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Durante il volo si è verificata una crepa sul parabrezza, ma non si sono verificati altri problemi e il velivolo è atterrato senza difficoltà. Nessuno dei passeggeri o dell'equipaggio ha riportato ferite.

Ieri sera un velivolo privato già destinato a Venezia, quindi non dirottato, che è atterrato con il guasto ma senza un allarme imminente per la sicurezza. Le operazioni aeroportuali sono rientrate subito nella normalità Atterraggio di emergenza per un volo che ieri sera, mercoledì, è arrivato all'aeroporto Marco Polo di Tessera con una crepa sul parabrezza. Dalle prime informazioni, si è trattato di un volo privato già destinato a Venezia, quindi non dirottato, che è atterrato con il guasto ma senza un allarme imminente per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri o dell'equipaggio. È scattata la procedura di prevenzione con la diffusione dell'allerta alla prefettura lagunare e la partenza dei vigili del fuoco (con autobotte, autopompa, autoscala e autogrù), dei mezzi sanitari e del personale aeroportuale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Atterraggio di emergenza, parabrezza crepato ma nessun pericolo al volo Articoli correlati Malpensa, allarme su volo Ryanair per un guasto al carrello: scatta il piano di emergenza per l’atterraggioMomenti di tensione e apprensione nella tarda serata di giovedì 12 marzo all’aeroporto di Malpensa dove è scattata la procedura di emergenza per un... Scherzo al cellulare del passeggero fa scattare allarme sull’aereo, caccia militari in volo e atterraggio di emergenzaL'allarme oggi sui cieli della Spagna dove l’Airbus A321 è stato scortato da due caccia militari fino a Barcellona. ATTERRAGGIO D’ EMERGENZA Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atterraggio di emergenza parabrezza... Problemi a un carrello, scatta l’atterraggio di emergenza a MalpensaPrima l’allarme per un possibile problema al carrello, poi l’attivazione delle procedure di emergenza e l’intervento dei mezzi di soccorso. L’emergenza è rientrata poco dopo, quando l’aereo - un Boein ... milanotoday.it Paura su aereo Ryanair proveniente da Catania: atterraggio d'emergenza a MalpensaL'allarme scattato su indicazione del pilota per un problema al carrello: attivati i protocolli con numerose ambulanze pronte a intervenire ... rainews.it