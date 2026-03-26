Questa sera alle 20.45, a Bergamo, si gioca Italia contro Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. È un match che suscita attenzione, considerando il precedente negativo che ha coinvolto la squadra nordirlandese in passato, un episodio che ha avuto ripercussioni sul risultato di una gara importante. La partita si svolge nel contesto di una fase qualificatoria decisiva per entrambe le formazioni.

Questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45, a Bergamo, l’Italia affronta l’Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. E la memoria corre inevitabilmente a un precedente che ha segnato la storia del calcio azzurro: la catastrofica sconfitta di Belfast nel 1958. Un match che rappresenta ancora oggi una delle pagine più dolorose per la Nazionale italiana. Era il 15 gennaio 1958 quando gli Azzurri si presentarono sul campo nordirlandese per disputare una partita cruciale di qualificazione ai Mondiali di Svezia. L’Italia, forte del suo prestigio internazionale e reduce da importanti risultati, non immaginava minimamente il tracollo che stava per subire. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Attento Gattuso! C’è un precedente catastrofico contro l’Irlanda del Nord che non dobbiamo dimenticare

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