Il Comune di Battipaglia ha subito un attacco hacker nei mesi scorsi, con alcune notizie di stampa che avevano diffuso informazioni imprecise. Si precisa che, nonostante l’incidente, nessun verbale della Polizia Locale è stato perso. Le autorità comunali hanno fornito questa precisazione per chiarire la situazione.

In merito a notizie di stampa diffuse e risultate imprecise riguardanti l’attacco hacker subito dal Comune di Battipaglia nei mesi scorsi, si chiarisce quanto segue: Nessun verbale della Polizia Locale è andato perso. La parte cartacea è tutta a disposizione degli uffici comunali competenti. Coloro che hanno pagato i verbali possono restare tranquilli che nulla è andato perso. Per coloro che ancora non avevano saldato i verbali, questi andranno ovviamente a ruolo e diventeranno titoli esecutivi. Nulla è stato sottratto nell’attacco hacker che gli uffici comunali hanno subito. De Luca: "Continuerò viaggio nei quartieri per presentare il programma". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Attacco hacker subito dal Comune di Battipaglia: le precisazioni

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