Atripalda AV – Contrasto ai furti | i Carabinieri intercettano e bloccano auto sospetta

A Atripalda, nel corso di un'operazione dei Carabinieri, sono state intercettate e fermate due automobili sospette. A bordo, sono stati rintracciati due cittadini stranieri, che sono stati denunciati e successivamente allontanati dal Comune con un Foglio di Via. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio adottate secondo le indicazioni del Prefetto di Avellino.

Due stranieri denunciati e allontanati con Foglio di Via. In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione ai comuni maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi. Nella giornata di ieri, ad Atripalda, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato lungo Via Appia un’autovettura con targa straniera con a bordo due individui che, alla vista della “Gazzella”, assumevano un atteggiamento sospetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Atripalda (AV) – Contrasto ai furti: i Carabinieri intercettano e bloccano auto sospetta Articoli correlati Leggi anche: Sant’Andrea di Conza : Contrasto ai furti. I Carabinieri intercettano auto sospetta: sequestro di rame e arnesi da scasso Leggi anche: Atripalda: carabinieri intercettano auto sospetta con attrezzi da scasso Una selezione di notizie su Atripalda AV Contrasto ai furti i... Argomenti discussi: Stalking e violenza domestica: protocollo di intesa tra la Questura di Avellino e il Consorzio dei Servizi Sociali A5; Allerta Epatite A in Campania: aumentano i casi, l’Asl Avellino invita alla prevenzione. Atripalda (AV) – Contrasto ai furtiIn linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri d ... irpinia24.it