Nella gara degli ottavi di finale del torneo ATP di Miami, Jannik Sinner ha battuto l’americano Frances Tiafoe con un punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e quindici minuti. L’italiano ha iniziato forte, conquistando un vantaggio immediato che ha permesso di controllare l’intera partita, senza lasciare spazio alle reazioni dell’avversario.

Una partita senza storia: doppio 6-2 in un’ora e 15 minuti, Jannik Sinner regola l’americano Frances Tiafoe vincendo nettamente con una partenza sprint che ha annichilito e spento sul nascere le velleità dell’avversario. Tra 24 ore l’altoatesino si giocherà l’accesso alla finalissima di domenica. Un po’ di numeri della gara di Jannik: 14 ace, 33 vincenti e 8 punti su 8 a rete, ingiocabile. Si tratta della quarta semifinale in carriera al Masters 1000 di Miami. Le parole di Sinner. “L’inizio di una partita è molto importante, quando si parte con un break di vantaggio si ha fiducia. Gli altri possono aggressivi, io cerco di rimanere il più compatto possibile, possono esserci alti e bassi ma cerco di rimanere calmo sfruttando le chance che mi si propongono”, dichiara Jannik a fine gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Miami, Sinner è troppo superiore: regola Tiafoe in due set e vola in semifinale

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Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp di Miami battendo, in una partita senza storia, con un doppio 6-2 in un’ora e 11 minuti l’americano Frances Tiafoe, numero 20 del mondo. #sinner #atpmiami - facebook.com facebook

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