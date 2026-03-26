atp miami sinner domina tiafoe e vola in semifinale

Nel torneo ATP di Miami, il tennista italiano ha battuto l’avversario in due set, con un punteggio di 6-2, in poco più di un’ora di gioco. Con questa vittoria, l’atleta si è qualificato per le semifinali, mantenendo la sua imbattibilità nei set giocati. La partita si è svolta senza che il giocatore subisse pause o break durante l’incontro.

Jannik Sinnercontinua la sua corsa perfetta a Miamie si avvicina sempre di più al “Sunshine Double”. L’azzurro travolge Frances Tiafoenei quarti di finale con un netto 6-2, 6-2in appena 1 ora e 11 minuti, conquistando l’accesso alla semifinale senza aver ancora perso un set nel torneo. Una prestazione dominante, che conferma lo stato di forma straordinario del numero 2 del mondo. La striscia di vittorie nei Masters 1000 si allunga: sono 15 i successi consecutivi, tutti ottenuti in due set, per un totale di 30 parziali vinti di fila. Un rendimento impressionante che include il trionfo a Parigi indoor, quello a Indian Wellse ora il percorso netto a Miami, dove Sinner punta a completare una doppietta storica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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