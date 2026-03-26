All’Atp di Miami 2026, si disputano i quarti di finale della sezione inferiore del tabellone. Tra i giocatori coinvolti, spiccano Jannik Sinner e Frances Tiafoe, che si affrontano sul campo dell’Hard Rock Stadium. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi del torneo e coinvolge un confronto economico stimato in circa 40 milioni di dollari.

L’ Atp di Miami 2026 entra nel vivo con i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Tra i protagonisti c’è Jannik Sinner, impegnato contro lo statunitense Frances Tiafoe sul campo dell’Hard Rock Stadium. Il match è in programma alle ore 18 italiane. Sinner arriva all’appuntamento con una serie di risultati rilevanti. Il tennista italiano ha superato Dzumhur, Moutet e Michelsen, raggiungendo una striscia di 28 set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. Tiafoe, attuale numero 20 del ranking mondiale, ha invece conquistato l’accesso ai quarti dopo una vittoria combattuta contro Terence Atmane. Percorsi differenti tra i due con l’americano che è riuscito ad avere la meglio negli ultimi due match recuperando da situazioni davvero complesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Atp Miami 2026 Sinner-Tiafoe, sfida da 40 milioni: il confronto economico tra i due

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