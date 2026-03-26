Atp Miami 2026 Sinner in semifinale | Tiafoe sconfitto in due set

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali dell’ATP 100 di Miami. L’altoatesino ha vinto in due set contro lo statunitense Frances Tiafoe, con i punteggi di 6-2 e 6-2, in un’ora e 12 minuti di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha ottenuto la qualificazione alla fase successiva del torneo.

Jannik Sinner approda alle semifinali dell’Atp 100 di Miam i, L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe in un’ora e 12?. Sinner giocherà la sua quarta semifinale a Miami. A 24 anni, si qualifica per la 15ma semifinale in un Masters 1000. Solo sei giocatori ne hanno raggiunte di più, prima di aver compiuto 25 anni, da quando questa categoria di tornei è stata introdotta, nel 1990: Rafa Nadal (39), Novak Djokovic (29), Pete Sampras (20), Andy Murray (18), Lleyton Hewitt (17) e Roger Federer (16). sinner sfiderà il vincente del match tra il tedesco Alex Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Miami 2026, Sinner in semifinale: Tiafoe sconfitto in due set Articoli correlati Leggi anche: Sinner avanza all’Atp Miami 2026: Dzumhur sconfitto in due set Leggi anche: LIVE Sinner-Tiafoe 6-2, 3-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break nel 2° set primo set INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atp Miami Temi più discussi: Sinner all'Atp Miami 2026: il tabellone e gli avversari; Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turno; Sinner-Tiafoe giovedì alle 18: il tabellone. LIVE Sinner-Tiafoe 6-2, 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un'altra vittoria di Jannik SINNER a MIAMI, vi ricordiamo che oggi si completa ... oasport.it ATP Miami, Sinner travolge Tiafoe, approda in semifinale e avvicina il trono di AlcarazDiretta della partita tra Jannik Sinner e Francis Tiafoe: Jannik vince e convincete, l'americano battuto in due set. sport.virgilio.it Miami Open, Jannik Sinner vince il primo set contro Frances Tiafoe per 6-2 Hard Rock Stadium Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zvere - facebook.com facebook #Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita dalle 18 #SkySport #SkyTennis x.com