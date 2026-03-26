Atlete transgender Cio | test obbligatorio per competere in gare femminili

Il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito che le atlete transgender devono sottoporsi a test specifici per poter partecipare alle competizioni femminili. Solo chi supera questi controlli potrà iscriversi alle gare dedicate alle donne. La decisione riguarda le modalità di verifica e le procedure da seguire per le atlete che intendono gareggiare in questa categoria.

di Francesca Galici – Svolta per il Cio: a due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles, e dopo le fervide polemiche per le Olimpiadi di Parigi, il Comitato olimpico internazionale ha introdotto nuove regole sull’idoneità alle gare della categoria femminile. Ciò significa che potranno iscriversi alle gare femminili solamente le atlete verificate attraverso un test genetico sul gene Sry (Sex-determining Region Y). Si tratta di un’analisi del Dna volta a individuare la presenza o l’assenza di questo specifico frammento genetico, situato normalmente sul braccio corto del cromosoma Y. Questo gene è considerato l’interruttore principale per lo sviluppo embrionale in senso maschile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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