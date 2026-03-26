ATECO 96.9992 il codice delle lavoratrici del sesso non decolla

Il settore delle lavoratrici del sesso in Italia, classificato con il codice ATECO 96.99.92, non sta crescendo come altri ambiti economici. Sempre più persone nel settore cercano di uscire dall’ombra e di ottenere una posizione riconosciuta ufficialmente, evidenziando un cambiamento nel modo in cui questa attività viene percepita e regolamentata.

Il volto del mercato delle prestazioni personali in Italia sta cambiando, spinto da una crescente necessità di uscire dall’ombra e definire la propria posizione di fronte allo Stato. I dati raccolti nell’ultimo anno dallo sportello “L’Esperto Risponde” di Escort Advisor rivelano una tendenza inequivocabile: chi opera nel settore non cerca solo protezione, ma soprattutto risposte concrete su come gestire la propria attività alla luce del sole. La maggior parte delle richieste, infatti, non riguarda questioni di pubblica sicurezza, bensì la complessa giungla della burocrazia tributaria. I numeri dell’assistenza: il primato del fisco. Analizzando nel dettaglio le consulenze fornite, emerge che ben il 60% dei contatti riguarda l’ambito fiscale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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