Due uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati in una tabaccheria di largo Aosta a Canicattì e, minacciando con una pistola, si sono impossessati del denaro presente in cassa. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e non ci sono stati feriti. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Volto coperto da passamontagna e pistola alla mano hanno rapinato la tabaccheria di largo Aosta, a Canicattì. Erano in due i malviventi che sono entrati in azione e che, in maniera fulminea, si sono fatti consegnare tutti i soldi che il commerciante aveva in cassa. Stando a una prima stima, il bottino dovrebbe essere di poco meno di 500 euro. Ma l'esatta quantifica è ancora in corso. Una rapina fulminea, durata una manciata di minuti. Polizia e carabinieri - precipitatisi in massa in largo Aosta - si stanno già occupando del rastrellamento del territorio circostante. Sono in fase di visione i filmati degli impianti di videosorveglianza, quelli che potrebbero aver ripreso qualcosa di interessante, di utile all'attività investigativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Assalto armato in tabaccheria: banditi col passamontagna svuotano la cassa

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