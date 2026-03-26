ASL Taranto Scalera | Tagli in busta paga agli autisti OTS scelta inaccettabile

Il consigliere regionale e segretario della Commissione Sanità ha commentato la decisione della ASL Taranto di rimuovere unilateralmente alcune competenze dalle buste paga degli autisti OTS. La decisione è stata definita inaccettabile e non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni ufficiali o procedure seguite dall’ente sanitario. La questione ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti politici e sindacali nella zona.

Tarantini Time Quotidiano “È inaccettabile – ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, segretario della Commissione Sanità – che la ASL Taranto abbia unilateralmente eliminato dalle buste paga degli autisti OTS le competenze previste dall’art. 107, comma 2 del CCNL del comparto sanità. Una scelta che appare ancora più incomprensibile alla luce del fatto che, nel 2024, la stessa azienda sanitaria aveva riconosciuto tale diritto, provvedendo al pagamento degli arretrati relativi al 2023?. “Parliamo di lavoratori – ha proseguito Scalera – che quotidianamente svolgono attività fondamentali e delicate: trasporto di persone, sacche di sangue, provette, pezzi anatomici e gestione della catena di custodia, spesso in condizioni di urgenza e anche fuori ambito regionale”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - ASL Taranto, Scalera: “Tagli in busta paga agli autisti OTS, scelta inaccettabile” Articoli correlati Antonio Scalera: “Erosione costiera, Taranto esclusa dai fondi regionali: una scelta inaccettabile. Il bando va rifatto”Tarantini Time Quotidiano“ In Puglia l’erosione costiera rappresenta una delle emergenze ambientali più gravi e sottovalutate. Sanità Taranto, UIL FPL: “Regolarizzare la Centrale Operativa 118 di Sanitaservice Asl Ta. Basta autisti alla gestione del personale”La segreteria territoriale della UIL FPL di Taranto lancia un appello urgente alla direzione strategica della Asl ionica affinché si proceda a una...